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15 Ağustos 2018 16:14

Adıyaman’da mermer ocağını basan PKK’lılara yardım edenlere operasyon: 8 gözaltı

Adıyaman’da, mermer ocağını basarak 4’ü iş makinesi 13 aracı yakan terör örgütü PKK mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman’da mermer ocağını basan PKK’lılara yardım edenlere operasyon: 8 gözaltı

15 Ağustos 2018 16:14


Adıyaman merkeze bağlı Kömür beldesi Kaşköy sınırında bulunan mermer ocağını basan PKK’lılar, şantiye alanında bulunan 4’ü iş makinesi olmak üzere toplam 13 aracı benzin dökerek yaktı. İhbar üzerine mermer ocağına giden askerlerin zırhlı araçla geçişi esnasında daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı patlatıldı. Kobra isimli zırhlı araç patlamanın şiddetiyle yan yatarken 2 asker hafif şekilde yaralandı.


Olay sonrası harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayı gerçekleştiren PKK mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen şahısların adreslerine operasyon düzenlendi. İl merkezinde, Kaş köyde ve civarında bulunan köylerde 12 adrese yapılan operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Hastanede işlemleri tamamlanan kişiler sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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