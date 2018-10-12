Adıyaman'da mermer üreticiliği masaya yatırıldı

Adıyaman'da bulunan bir otelin toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, CHP İl Başkanı Deniz Çakmak, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, TÜMMER Başkanı Raif Türk, Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız ve çok sayıda mermer ocağı işletmecisi katıldı.

Adıyaman'dan çıkarılan mermerin hem ile hem de ülkeye kattığı değerin konuşulduğu toplantının açılışını gerçekleştiren Adıyaman Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Coşkun Atız, “Mermerciler sektörü şuan oldukça büyük bir aile olmuştur. Bu büyüme inşallah her geçen gün gittikçe büyüyerek devam edecektir. Bu toplantımızın gerçekleşmesine vesile olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra konuşan Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu, “Türkiye Madenciler Derneği kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından 1948 yılında kurulmuş ve bu tarih itibariyle 70. yılını kutlamaktadır. Sektörümüz, en eski ve en köklü sivil toplum kuruluşudur. Bünyesinde 69 tane kamu, 40 özel sektör ve 8 tane onursal üye olmak üzere 117 üyesi vardır. Türkiye'de mermer hariç maden üretiminde de yüzde 85'ini yine temsil etmektedir. 1975 yılına kadar bugünkü Türkiye ihracatçılar birliklerinin görevini üstlenmiş ve madenciliği kontrol ve mekanizmasını sağlamıştır.

Bildiğiniz gibi madencilik dünyanın en meşakkatli en zor ve en riskli sektörlerin başında gelmektedir. Çok zordur ama o kadar da onurlu ve saygılı bir meslektir. Bu sektör, dünyada gerçekten saygınlığı oldukça yüksektir. Madencilik eli öpülesi bir meslek olarak değerlendirmektedir. Sektörümüzün tabi önünde birçok engeller vardır. Bu engelleri açtığımız zaman Türkiye'nin mevcut potansiyelini değerlendirmek ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamak mümkündür. Gerçekten ithal girdisi olmadan ithalata bağımlı olmadan ihracat yapabilen yegane sektörlerden biridir.

Bu yüzden de sektörün üretimin desteklenmesi ve önünün açılması son derece arz etmektedir. Madencilik sektörü beraberinde bir sürü sektörün gelişmesini etkilemektedir ve ona da öncülük etmektedir. Bugünkü geldiğimiz noktada madencilik ihracatımız yıllık 4 ile 4 buçuk milyar dolar bazındadır. Bizim sektör olarak da tabii ki eksiklerimiz var yapacaklarımız var. İlk önce algının değiştirilmesi var. Toplumda maalesef madencilik algısı her geçen gün geriye gitmiştir. Bu konuyu bizim de tek başımıza açmamız mümkün değildir. Burada devletle el ele, özel sektör kuruluşları, kamuda üretim yapan kamuda ruhsat sahibi olan kuruluşlarında birlikte hareket ederek bu algının değişmesi mutlaka sağlanması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

TÜMMER Başkanı Raif Türk ise yapmış olduğu konuşmada, “Uzun yıllardır mermer sektörü ile ilgileniyorum. Yaklaşık 30 yıl kadar önce Doğu ve Güneydoğu'da sadece Elazığ'da bir mermer ocağı çalışmaktaydı. Bugün ise bölgemizde mermer firmaları ve mermer fabrikaları var. Sadece Diyarbakır'da 15 fabrikamızın olduğunu biliyorum. Adıyaman'da da irili ufaklı fabrikalar yapılmaya başlandı. Ancak önemli olan fabrikalarımızın ekonomik bir şekilde çalıştırılması ve bunların ekonomimize katkı sunacak hale getirilmesidir” ifadelerini kullandı.

Çıkarılan mermerin Adıyaman'da işlenmiş bir hale getirile bilmesi adına oldukça yoğun çalışmalar içerisinde oldukları dile getiren Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, “Mermer ilimiz için önemlidir. Mermer günümüzde 3.ya da 4.sırada yer alan bir sektör olarak görünüyor.

Ben buna inanıyorum ki çok kısa bir süre içerisinde mermer sektörü daha çok ön sıralarda yerini alacak. Biz yılda 12 bin mermer kütlesi taşıyan araçları Mersin Limanına gönderiyoruz. Yaptığımız hesaplar ile yılda 42 milyon dolar bir kazanç elde etmiş bulunuyoruz. Valimizin direktifleri ve milletvekillerimizin de destekleri ile bu sektörü nasıl ön plana getiririz hesapladık ve bundan dolayı da bir mermer ihtisas OSB'sini kurma çalışmasına başladık. Hamdolsun şimdi OSB yerimizi belirledik. Valimizin de önerileriyle mermer OSB'nin başkanı olarak şu an bulunmaktayım. Şu anda kamulaştırma çalışmaları ile ilgili yazılarımız bakanlıkta imzada bekliyor. İnşallah imzalar tamamlandıktan sonra en kısa zamanda çalışmalarımıza başlamış olacağız. Hiçbir şey sonsuz değildir, mutlaka bir gün bu mermer rezervleri bitecektir. İşte bu rezerveler bitmeden OSB'yi kurarak mermerleri burada mamul ederek bir yılda kazandığımız 42 milyon dolar yerine yılda 360 milyon dolar kazanç elde etmiş olacağız. 42 Milyon dolar nerede 360 milyon dolar nerede. Bu açıdan kamulaştırma anlamında önümüzdeki süreçte vekillerimize çok iş düşüyor. Adıyaman üzerinden ihracat yapıldığı zaman bunu geri döngüsünden Adıyaman halkına bir fayda olacağını bilincindeyiz” cümlelerini kullandı.

Mermercilerin Adıyaman'dan mermer çıkarttığı gibi Adıyaman'a da yatırım yapmalarını beklediklerini söyleyen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Bu toplantının Adıyaman'da gerçekleştirilmesinden dolayı büyük bir mutluluk duyduk. Mermercilik sektörü gerçekten çok zor şartlarda çalışmayı gerektiren bir sektördür. Ben tabi Adıyaman'ın mermerciliğin de gerçekten iyi bir konuma geldiğini biliyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu konuda Adıyaman'da bulunan mermercilerin Adıyaman'a yatırım yapmalarını bekliyoruz” dedi.

Adıyaman'ın mermer büyük bir rezerveye sahip olduğunu dile getiren AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, “Mermer gerçekten Adıyaman için oldukça önemli bir ürün. Bu tüm yeraltı kaynaklarının Türkiye ekonomisine katkı sunması gerek ve bu son dönemlerde yerli ve milli kaynakları ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Mermer konusunda da Adıyaman'ın daha iyi bir düzeye gelmesi konusunda elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu ülkede güzel şeyler olursa hepimiz mutlu oluruz. İyi standartları yakalarsak hepimiz daha iyi bir şekilde refah düzeyi yüksek bir konumda yaşamış oluruz” şeklinde konuştu.

Adıyaman mermerinin tescillenmesi gerektiğini vurgulayan Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı ise, “Adıyaman'da çıkan mermerin Adıyaman'da işlenmesi gereklidir. Bizler de elimizden geldiği kadarıyla bu işi toparlayarak mermer OSB'sini belediyemiz ve Ticaret Sanayi odamızda birlikte kurduk. Bakanlıktan gelecek olan imzalar sonrası mermer OSB'si ile beraber Adıyaman'a katkıda bulunmuş olacağız. Sadece Adıyaman'a değil ülkeye de katkı sunmuş olacağız. OSB ile birlikte mevcut olan istihdam sayısı daha da yükselecektir. Her ilin, her ülkenin nasıl tescillenmiş ürünleri varsa bizde mermeri tescilleyeceğiz. Adıyaman mermer konusunda işaretlenmesi gerekiyor. Ne olursa olsun Adıyaman mermerini Adıyaman'a tescillememiz gerekiyor” diye konuştu.