Adıyaman'da Mevlid-i Nebi Haftası etkinliği

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Mevlid-i Nebi Haftası'na yönelik programlar ile ilgili açıklamada bulundu.

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası temasının “Peygamberimiz ve Gençlik” olarak belirlendiğini söyledi.

Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında tüm il ve ilçelerde programların düzenleneceğini kaydeden Mehmet Taşçı, “Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilecek programlar, haftanın amacına ulaşmasında önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu programlar sayesinde, zikredilen kesimler de Mevlid-i Nebi Haftası'nın heyecan ve coşkusundan istifade etme imkanı bulmaktadır. Bu yılın temasının Hz. Peygamber ve Gençlik olarak belirlenmesi geniş kapsamlı bir istişare neticesinde gerçekleşmiştir. Hz. Peygamber'in (sav) etrafına baktığımızda gençlerin öne çıktığını görürüz. Genç sahabiler onun etrafında kenetlenmiş kendi canlarından öte can bilmişler. Hz. Peygamber İslam'ı tebliğ ederken, toplumun yeniliğe açık, idealist ve enerjik kesimini oluşturan gençlerden büyük ölçüde destek almıştır.

Hz. Peygamberin, Allah'ın (arşının) gölgesinden başka hiçbir gölgenin olmadığı o günde yedi sınıf insanın Allah'ın (arşının) gölgesinde gölgeleneceği, haber vermesi ve hadiste ilk olarak ‘adaletli yönetici', ikinci sırada da ‘Rabbine ibadetle yetişen genç'i zikretmesi O'nun bütün gayret ve hedefinin, inançlı, dindar, ahlaklı ve iffetli bir gençlik oluşturabilmek olduğunu görürüz. Bu yılki temanın gençlere yönelik olmasıyla, asrımızda da sahabe gibi dertli nesiller yetiştirmeye vesile olması temenni edilmektedir.

Hz. Peygamber'in (sav) 11 Rebiu'l-Evvel ayında Dünyayı teşrifleri bu yıl miladi takvime göre 19 Kasıma denk gelmektedir. 17 - 23 Kasım İl Müftülüğümüzce çeşitli etkinliklerle Mevlid-i Nebi Haftası kutlanacaktır. Hafta münasebetiyle Adıyaman Müftülüğünce icra edilecek programları şu şekilde sıralamak mümkündür.

Kur'an kursları öğrencileri arasında ‘İlk Müslümanlar Arasında Gençlerin Yeri' konulu kompozisyon yarışması düzenlenecek. Engellere yönelik çiğköfte programı, sabah namazı buluşması, üniversite öğrenci yurtlarına yönelik ve tüm vatandaşlarımızın da katılabileceği, konuşmacı olarak DİB Uzmanı Mustafa Irmaklı'nın katılacağı konferans gerçekleştirilecek. Okullara yönelik çeşitli ziyaretler, açık ve kapalı cezaevlerine yönelik programlar, Ulu Camide Mevlid-i Şerif programı, şehit ailesi ziyareti, engellilere yönelik ziyaretler, bağımlılara yönelik rehabilitasyon ziyareti, Kab Camisinde Mevlid-i Nebi Aşı, Hz. Peygamber ve Gençlik temalı program gerçekleştirilecek” diye konuştu.