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11 Ocak 2017 13:53

Adıyaman’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Adıyaman’da motosiklet kazası: 1 yaralı

11 Ocak 2017 13:53

Adıyaman’da seyir halindeki motosiklet yol kenarında park halinde olan otomobilin kapısına çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa Özgan idaresindeki 34 J 1153 plakalı motosiklet yol kenarında park halinde olan ve kapısı aniden açılan 33 NPY 66 plakalı otomobilin kapısına çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa Özgan yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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