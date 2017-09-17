Adıyaman’da okul alışverişi telaşı başladı

İl merkezinde bulunan kırtasiyeciler, 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiyecilerde alışveriş hareketliliği artmaya başladı.

Eğitim ve öğretim yılında bu yıl çok sayıda veli kırtasiyeden, mağazalara kadar dolaşıyor. 18 Eylül’de başlayacak olan 2017 - 2018 eğitim öğretim dönemine hazırlanan velilerde çocuklarıyla beraber alışveriş yaparak eksikliklerini tamamlamaya çalışıyor. Okula yeni başlayan bir öğrencinin masraflarının daha yüksek olduğunu belirten veliler çocuklarının mutlulukları ve geleceği için her şeyi göze aldıklarını vurguladılar.