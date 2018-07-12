Adıyaman’da orman yangını

Alevler arasında kalan kaplumbağayı kurtaran itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Karadağ ormanlık alanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ormanlık alanda yükselen dumanları fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahalede bulundu. Ormanlık alanın sarp alana sahip olmasından ve kuru ot çoğunluğundan dolayı itfaiye ekipleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Meydana gelen yangının şuana kadar 10hektarlık alanda bulunan ağaçlara zarar verdiği ve yangının devam ettiği belirtildi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yaşanan olayla alakalı konuşan Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, “Saat 16:30 gibi yangın ihbarını aldık. Ekiplerimizi sevk ettik. Adıyaman Belediyemizin itfaiye ekipleri de olay yerinde. Şuana kadar tahminen 10 hektarlık bir alanda yangın etkili oldu. Şuanda büyük ölçüde etrafını çevirdik” diye konuştu.

Alevler arasında kalan bir kaplumbağa ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak güvenli bir bölgeye bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.