Adıyaman’da orman yangını

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Yedioluk köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yangın bölgesine gitti. İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme İl Müdürlüğü ve Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köylülerin de yardımıyla alevlere müdahale etti. Yaklaşık 50 köylü, 15 orman işçisi, 20’ye yakın itfaiye personelinin katıldığı çalışmada alevler 3 saatin ardından güçlükle kontrol altına alınabildi.

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından yapılan çalışmalar sonrası yangın söndürülebildi. Yangında birçok meşe ağacı zarar gördü. Olayda 15 hektarlık alanın yanarak kül olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.