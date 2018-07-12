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12 Temmuz 2018 21:24

Adıyaman’da orman yangını söndürüldü

Adıyaman’da gündüz saatlerinde meydana gelen orman yangını yapılan çalışmalar sonucunda söndürüldü.

Adıyaman’da orman yangını söndürüldü

12 Temmuz 2018 21:24


Edinilen bilgilere göre, saat 16.30 civarlarında Adıyaman Karadağ ormanlık alanında bilinmeyen nedenlerden dolayı orman yangını çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Orman yangını yapılan yaklaşık 2 saatlik çalışmalar sonucunda söndürüldü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda yaklaşık 12 hektarlık alanda bulunan birçok çam ağacı ve badem ağaçları zarar gördü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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