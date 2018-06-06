Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 15:52

Adıyaman’da Ortaçağ dönemine ait kale bulundu

Adıyaman’da Ortaçağ dönemine ait olduğu tespit edilen savunma amaçlı kale bulundu.

Adıyaman’da Ortaçağ dönemine ait kale bulundu

06 Haziran 2018 15:52


Adıyaman merkeze bağlı Olgunlar (Harun) köyü sakinleri, Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkililerine köyün üst kısmında kaleye benzer bir yapı olduğu ihbarında bulundu. Köylülerin verdiği bilgiler doğrultusunda Adıyaman Müze Müdürlüğünden yetkililer, kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan tepe üzerindeki kale kalıntılarını inceledi. Savunma amaçlı ve ovaya hakim olan kalenin üst örtülerinin yıkıldığı odaları olduğu görüldü. Söz konusu odaların moloz taşlar ve harç kullanılarak yapıldığı belirlendi. İklim şartlarından dolayı yıpranan kalenin alt kısmında tünel benzeri bir yapı olduğu ancak toprak yığını nedeniyle buraya ulaşılamadığı ifade edildi.


Müze Müdürlüğü yetkilileri, yapının Ortaçağ tarihinde yapıldığını ve köylüler arasında ‘Tanglang Kalesi’ olarak adlandırıldığını bildirdi.


Müze Müdürlüğü yetkililerinin incelemesinin ardından kalenin tescil edilmesi için Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvuru yapıldı. Kurul üyelerinin önümüzdeki günlerde Adıyaman’a gelerek inceleme yapması bekleniyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
38
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    38°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    38°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    38°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç