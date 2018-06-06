Adıyaman’da Ortaçağ dönemine ait kale bulundu

Adıyaman merkeze bağlı Olgunlar (Harun) köyü sakinleri, Adıyaman Müze Müdürlüğü yetkililerine köyün üst kısmında kaleye benzer bir yapı olduğu ihbarında bulundu. Köylülerin verdiği bilgiler doğrultusunda Adıyaman Müze Müdürlüğünden yetkililer, kent merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan tepe üzerindeki kale kalıntılarını inceledi. Savunma amaçlı ve ovaya hakim olan kalenin üst örtülerinin yıkıldığı odaları olduğu görüldü. Söz konusu odaların moloz taşlar ve harç kullanılarak yapıldığı belirlendi. İklim şartlarından dolayı yıpranan kalenin alt kısmında tünel benzeri bir yapı olduğu ancak toprak yığını nedeniyle buraya ulaşılamadığı ifade edildi.

Müze Müdürlüğü yetkilileri, yapının Ortaçağ tarihinde yapıldığını ve köylüler arasında ‘Tanglang Kalesi’ olarak adlandırıldığını bildirdi.

Müze Müdürlüğü yetkililerinin incelemesinin ardından kalenin tescil edilmesi için Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvuru yapıldı. Kurul üyelerinin önümüzdeki günlerde Adıyaman’a gelerek inceleme yapması bekleniyor.