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10 Eylül 2017 19:22

Adıyaman’da otomobil refüje çıktı: 4 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Adıyaman’da otomobil refüje çıktı: 4 yaralı

10 Eylül 2017 19:22


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Hasan Delifer idaresindeki 46 PP 082 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gaziantep karayolunda Gölbaşı Karayolları İstasyon Şefliği önünde elektrik direğine çarparak refüje çıktı. Kazada otomobil sürücüsü Hasan Delifer ile otomobilde bulunan Ali Gülyaprağı, Yeter Gülyaprağı ve Fatma Delifer yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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