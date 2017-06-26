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26 Haziran 2017 19:03

Adıyaman’da otomobil takla attı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.

Adıyaman’da otomobil takla attı

26 Haziran 2017 19:03

Kazada ölen yada yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre, Bünyamin Çetinkaya idaresindeki 27 VV 969 plakalı otomobil Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza yerine itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ile itfaiye ekipleri güvenlik önlemleri alırken, yaralının olmaması üzerine sağlık ekipleri normale döndü. Kaza yapan otomobil, yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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