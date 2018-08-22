Adıyaman’da otopark kavgası: 8 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman eski İl Sağlık Müdürlüğü yanında bulunan bir düğün salonu önünde otopark meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda şahıslar birbirine sopalarla saldırdı.

Yaşanan olayda A.Ü. isimli bayan ile M.Ü., A.Ç., D.Ş., M.Ü., Y.Ü., A.Ü., ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs sopalarla aldıkları darbeler sonucunda feci şekilde yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.