Diğer
Kategoriler
22 Ağustos 2018 21:17

Adıyaman’da otopark kavgası: 8 yaralı

Adıyaman’da otopark meselesi yüzünden çıkan kavgada biri bayan 8 kişi feci şekilde yaralandı.

Adıyaman’da otopark kavgası: 8 yaralı

22 Ağustos 2018 21:17


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman eski İl Sağlık Müdürlüğü yanında bulunan bir düğün salonu önünde otopark meselesi yüzünden iki grup arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda şahıslar birbirine sopalarla saldırdı.


Yaşanan olayda A.Ü. isimli bayan ile M.Ü., A.Ç., D.Ş., M.Ü., Y.Ü., A.Ü., ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs sopalarla aldıkları darbeler sonucunda feci şekilde yaralandı.


Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    41°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    41°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç