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Adıyaman'da pansiyonda kalan 21 öğrenci yemekten zehirlendi

Adıyaman’da kız öğrenci pansiyonunda kalan öğrencilerden 21’i gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da kız öğrenci pansiyonunda kalan öğrencilerden 21'i gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.


Adıyaman merkez Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Adıyaman Kız Anadolu Lisesi pansiyonunda kalan 240 öğrenciden 21'i mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti yaşamaları üzerine sabaha karşı durumu yetkililere bildirdi. Rahatsızlığını dile getiren öğrencilerin sayısının artması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.


Pansiyona gelen 112 acil sağlık ekipleri rahatsızlanan öğrencilere ilk müdahaleyi yaparak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere kaldırıldı.


Adıyaman Kız Anadolu Lisesi Pansiyonu Müdürü Abdulkerim Işık, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 21 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.


Abdulkarem Işık, öğrencilerin akşam yemeğinde makarna ve yayla çorbası yediklerini ifade ederek, “Yurdumuzda 240 öğrenci kalıyor. Eğer bu yemekten olsaydı diğer öğrencilerimiz de etkilenirdi. Etkilenen öğrencilerin dışarıdan yedikleri yiyecekten kaynaklandığını tahmin ediyorum" diye konuştu.

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