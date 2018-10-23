Adıyaman'da PTT'nin 178. Yıl dönümü kutlanıyor

kuruluş yıldönümünü Adıyaman'da, çeşitli etkinliklerle kutluyor.

PTT'nin kuruluşunun 178. yıldönümü etkinlikleri kapsamında kurum çalışanları ile birlikte Vali Nurullah Naci Kalkancı'yı makamında ziyaret eden PTT Başmüdürü Remzi Fırat, Vali Kalkancı'ya PTT'nin çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

PTT 1840 yılından bu zamana iki asra yakın bir süredir kesintisiz bir şekilde hizmet vermeye devam eden köklü bir kurum olduğunu belirten Müdür Fırat, “Vatandaşlarımıza en güvenilir ve kaliteli hizmet sunmayı ilke edinen kuruluşumuz ülkemizin en ücra belde ve köylerine kadar örgütlenmiş yapısıyla en yaygın hizmet veren kurumların başında gelmektedir. Adıyaman PTT Merkez Müdürlüğümüzde 23 Ekim 2018'de işlem yapan 178 müşterimize 178. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla çeşitli hediyeler takdim edecektir” dedi.

PTT'nin 178. Kuruluş yıldönümünü kutlayarak, PTT çalışanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı ise, “PTT, yaygın hizmet ağı ile halkımıza sunulan hizmetin kalitesini yükseltmek adına her geçen gün kendini yenilemekte. Gelişen teknolojiye uygun olarak dünyada haberleşme alanında yaşanmakta olan baş döndürücü gelişmeleri aynı anda uygulamaya koymaktadır. Bu vesileyle büyük bir özveriyle çalışarak halkımıza hizmet veren PTT'nin 178. Kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm kurum çalışanlarına başarılar diliyorum” diye konuştu.

Ziyarette PTT Başmüdürü Remzi Fırat, Vali Nurullah Naci Kalkancı'ya duvar saati, pul albümü, posta haritası ve PTT'nin 178. Kuruluş yılı anısına bastırılan çeşitli materyalleri takdim etti.