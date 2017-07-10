Adıyaman’da robot kursu açıldı

Adıyaman İnovasyon Merkezinde açılan robot kursuna katılan kursiyerler hem yaz aylarında zamanlarını değerlendiriyor hem de robot yapımları ile makine yapımlarını öğreniyorlar. Kursa katılan yaklaşık 80 öğrenci, kursta oldukça güzel vakitler geçirdiklerini ve robot yapmanın keyifli olduğunu dile getirdi. Robot kursu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç, “Bizler çok farklı kurslara imza atıyoruz. Bu kurslarımızdan bir tanesi de robot yapım kursudur. İnovasyon Merkezinde açılan bu kursumuza 5.sınıf öğrencilerimizle 12.sınıf öğrencilerimiz geliyor. Amacımız yaz tatiline giren çocuklarımızın televizyon başında, internette, sokaklarda kalitesiz bir zaman geçirmeleri yerine bilimsel düşüne bilen, ürete bilen kaliteli bir zaman geçire bilen kurslarda bu gençlerimizin değerlendirilmesidir. Biraz önce baktığımızda çocuklarımız oldukça güzel robotlar yapmışlar. Kaliteli bir zaman geçiriyor çocuklarımız. Bizler Adıyaman Halk Eğitim Merkezi olarak bu kursları açmaktan oldukça çok mutluyuz. Bu kurslarımızdan dolayı oldukça ciddi talepler aldık. İnşallah bu kurslarımızın bitimiyle beraber gelen talepleri değerlendireceğiz” dedi. Daha sonra konuşan Bilgisayar Öğretmeni Özge Elif Güneri ise, “İnovasyon Merkezinde 5 ve 12.sınıf öğrencilerine sistem ve robot eğitimi veriyoruz. Çocuklar burada bilimi, teknolojiyi, matematiği birleştirerek çalışmalar yapıyorlar. Arabalar yapıp burada çalıştırıyorlar, katlı otoparklar yapıyorlar. Öğrenciler burada aynı zamanda grup çalışmaları içerisinde oluyorlar.Hem bilimi hem teknolojiyi kullanarak materyaller üretiyorlar. Çocuklar kursu o kadar çok sevdi ki öğle arasına bile çıkmak istemiyorlar, hafta sonu da gelmek istiyorlar. Yapılan her çalışma sonrasında yarışmalar düzenliyoruz, proje odaklı çalışıyoruz. Çocukların hem materyallerine hem de sunumlarına puanlar veriyoruz. Bu tarz kurslar ilk defa açılmasından dolayı çocuklar oldukça gayretli ve azimli aynı zamanda oldukça da heyecanlılar. Normalde bu kurslar büyükşehirlerde var ama oradalar da ücretli oysa burada açılan kurs tamamen ücretsiz” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya ise kursa katılan öğrencilere başarılar dileyerek, “İnovasyon Merkezimiz açıldığından bu yana eğitimlere devam ediyoruz. Burada bulunan kurslarımıza katılan çocuklarımızın ufukları açılacak ve hayal güçleri derinleşecek. Çocuklarımız yaz tatillerini burada değerlendiriyorlar. İnşallah bu kurslarımız hayırlara vesile olur” şeklinde konuştu.