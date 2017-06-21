Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 12:24

Adıyaman’da Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi

Adıyaman’da, Kap Cami Camisinde tarafından Ramazan ayı münasebetiyle ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’e büyük ilgi gösterildi.

Adıyaman’da Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi

21 Haziran 2017 12:24


Sabah namazına müteakip Sakal-ı Şerif görmek için yüzlerce vatandaş Kap Camisine akın etti. Yoğun bir kalabalık tarafından ilgi gören Sakal-ı Şerif ziyaretinde duygulu anlarda yaşandı. Gözyaşları ve dualarla sakalı şerifi ziyaret eden cemaatte ziyarette ellerini semaya dikerek dua etti. Duygularını gözü yaşlı anlatan vatandaşlar, “Bu gece kadir gecesidir. Tüm İslam alemine hayırlar ve uğurlar getirmesini diliyorum. Tüm İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının durmasını bütün kardeşlerimizin bayrama huzur ve güven içerisinde ulaşmasını nasip eylesin Allah’ım sen affedicisin affetmeyi seversin” şeklinde duygularını dile getirdiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:51
  • Güneş :04:58
  • Öğle :12:39
  • İkindi :16:33
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!