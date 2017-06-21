Sabah namazına müteakip Sakal-ı Şerif görmek için yüzlerce vatandaş Kap Camisine akın etti. Yoğun bir kalabalık tarafından ilgi gören Sakal-ı Şerif ziyaretinde duygulu anlarda yaşandı. Gözyaşları ve dualarla sakalı şerifi ziyaret eden cemaatte ziyarette ellerini semaya dikerek dua etti. Duygularını gözü yaşlı anlatan vatandaşlar, “Bu gece kadir gecesidir. Tüm İslam alemine hayırlar ve uğurlar getirmesini diliyorum. Tüm İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının durmasını bütün kardeşlerimizin bayrama huzur ve güven içerisinde ulaşmasını nasip eylesin Allah’ım sen affedicisin affetmeyi seversin” şeklinde duygularını dile getirdiler.