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10 Haziran 2018 15:59

Adıyaman’da Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi

Adıyaman’da, Kap Cami Camisinde tarafından Ramazan ayı münasebetiyle ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’e büyük ilgi gösterildi.

Adıyaman’da Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi

10 Haziran 2018 15:59


Sabah namazına müteakip Sakal-ı Şerif görmek için yüzlerce vatandaş Kap Camisine akın etti. Yoğun bir kalabalık tarafından ilgi gören Sakal-ı Şerif ziyaretinde duygulu anlarda yaşandı. Gözyaşları ve dualarla sakalı şerifi ziyaret eden cemaatte ziyarette ellerini açarak dua etti. Duygularını gözü yaşlı anlatan vatandaşlar, “Bu gece kadir gecesidir, tüm İslam alemine hayırlar ve uğurlar getirmesini diliyorum. Tüm İslam coğrafyasında akan kan ve gözyaşının durmasını bütün kardeşlerimizin bayrama huzur ve güven içerisinde ulaşmasını nasip eylesin Allah’ım sen affedicisin affetmeyi seversin” diye konuştular.




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