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09 Mayıs 2018 17:49

Adıyaman’da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Adıyaman’da seçim güvenliği toplantısı yapıldı

09 Mayıs 2018 17:49

Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin Adıyaman’da huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı başkanlığında Seçim Güvenliği toplantısı yapıldı.


Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İlçe Kaymakamları, Jandarma ve Emniyet Personeli katıldı.


Vali Nurullah Naci Kalkancı başkanlığında yapılan toplantıda, seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler ile güvenlik ve asayişe dair jandarma ve emniyet görevlilerince bir sunum yapılarak, izlenecek yasal esaslar masaya yatırıldı.


24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili alınacak tedbirlerin görüşülmesi amacıyla bir araya geldiklerini belirten Vali Kalkancı, “Bu toplantı ile amacımız yapılacak olan seçimlerde vatandaşlarımızın huzurlu bir ortamda bir seçim geçirmeleridir. Zaten Adıyaman demokratik olgunluğu özümsemiş barışın, huzurun ve hoşgörünün hakim olduğu bir ildir. Temennimiz, ilimizin sahip olduğu huzur ve hoşgörü atmosferi içerisinde bir seçim geçirmektir” diye konuştu.




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