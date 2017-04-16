Adıyaman’da seçim sonrası coşkulu kutlama

2 oy oranıyla ‘Evet’ çıkması Adıyaman’da coşkuyla kutlandı.

‘Evet’ oranının yüzde 51.2 çıkmasıyla birlikte Adıyaman’da, vatandaşlar Sümer Meydanında toplanarak ellerinde Türk bayraklarıyla AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı binasına yürüdü. Parti binası önüne gelen vatandaşlar burada davul zurna eşliğinde halaylar çekerek doyasıya ‘Evet’i kutladılar.

Halay çeken vatandaşlara TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Abdurrahman Dimez, AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Hanifi Erdem, Gençlik Kolları Başkanı Oğuz Mutlu ve parti üyeleri eşlik etti.

Herkese sonsuz teşekkür ettiğini dile getiren TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, “Tüm Adıyaman halkına, tüm Türkiye’ye teşekkür ediyorum. Türkiye’de herkes eteğinde ne varsa döktü. Asıl kararında sözünde millete olduğu bugün 16 Nisan tarihinden itibaren millet kendi kariyerini tayin etti. Aydınlık Türkiye için, çocuklarımızın geleceği için güçlü büyük Türkiye için ciddi bir karar vardı. Bu kararın şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.