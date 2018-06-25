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25 Haziran 2018 00:31

Adıyaman’da seçim sonucu: 4 AK Parti, 1 CHP

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Adıyaman’da seçim sonucu: 4 AK Parti, 1 CHP

25 Haziran 2018 00:31

Dönem Milletvekilliği Genel seçiminde 5 milletvekilinin 4’ünü AK Parti, 1’ini ise CHP aldı.


Adıyaman’da 399 bin 281 seçmenden 345 bin 387’si bin 459 sandıkta oy kullandı. Seçime katılım yüzde 86.5 oranında oldu.


Adıyaman’da AK Parti’den Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, CHP’den Abdurrahman Tutdere milletvekili seçildi.


Seçimler sonrasında AK Parti önünde ve şehrin farklı noktalarında zafer kutlamaları oldu.


Cumhurbaşkanlığı seçiminde Adıyaman’da Recep Tayyip Erdoğan yüzde 67.4, Muharrem İnce yüzde 20.45, Selahattin Demirtaş yüzde 7.42, Meral Akşener yüzde 3.42, Temel Karamollaoğlu yüzde 1.16, Doğu Perinçek yüzde 0.16 oranında oy aldı.


Milletvekilliği seçiminde ise AK Parti yüzde 54.62, MHP 9.07 olmak üzere Cumhur İttifakı yüzde 64.36 oy alırken, CHP yüzde 11.81, İyi Parti yüzde 5.28, Saadet Partisi 1.64 olmak üzere Millet İttifakı yüzde 18.83, HDP yüzde 15.35, Hüda-Par yüzde 1.26, Vatan Partisi 0.17 oranında oy aldı.




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