Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 14:52

Adıyaman’da sel felaketi

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde gece başlayan aşırı yağıştan dolayı meydana gelen selde 32 yerleşim biriminin yolu sular altında kaldı.

Adıyaman’da sel felaketi

14 Nisan 2017 14:52

Sel suları köprü ve menfezleri yerinden sökerek sürükledi.


Adıyaman’da etkili olan şiddetli yağmur hayatı felç etti. İlçenin neredeyse tüm köylerinin yolları ulaşıma kapandı. İlçede etkili olan yağışlar sele neden oldu. Sel suları dağlık bölgelerde heyelana neden oldu. Sel suları ilçeye bağlı köy yollarında köprü ve menfezleri yerinden söktü. Sel sularının geçtiği yollar ve arazilerde derin çukurlar oluştu.


Çelikhan ilçesine bağlı Mutlu, Yeşilyayla, Askerhan, Korucak, Karaçayır, Karagöl, Şerefhan, Bozgedik, Kalecik, Gölbağı, Aksu, Recep, İncirli, Yağızatlı, Yeşiytepe köyleri ve bağlı mezraları ile Sincik ilçesine bağlı İnlice Beldesi’nin köy grup yollarında yağıştan dolayı heyelan meydana geldi.


Bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Devlet Su İşleri (DSİ) ve İl Özel İdaresi ekipleri gönderildi. Olay yerine gelen ekipler hemen çalışma başlattı.


Adıyaman Valisi Abdullah Erin de afet bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ile birlikte incelemelerde bulunan Vali Abdullah Erin, ilçede kriz masası oluşturdu.


Can kaybının olmadığını söyleyen Çelikhan İlçe Özel İdare Müdürü Abdurrahman Öğüt, “Bu gece saat 3 buçuk sıralarında meydana gelen aşırı yağış nedeniyle ilçemiz köy yollarında büyük hasarlar oluştu. Özellikle Aksu, Recep, Yağızatlı, Yeşiltepe grup yolu, Bulutlu, Askerhan, Fatih, Karagül grup yolu, Gülbağ, Düzağaç, köy grup yolu, Çelikhan, Çatbarajı, İçmece köyü grup yolu, Şerefhan grup yolunun tamamında hasar oluştu. Çoğu köy yolumuzun menfezleri takınmış bazı yerlerde 80 metre uzunluğundaki menfezlerimiz de uçtu. Şu an sel götürmüştür. Yol açma çalışmaları hızla devam etmektedir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
21
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    18°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    18°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:02
  • Güneş :05:45
  • Öğle :12:38
  • İkindi :16:19
  • Akşam :19:10
  • Yatsı :20:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!