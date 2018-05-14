Adıyaman’da SGK Haftası kutlamaları başladı

SGK Haftası kapsamında, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Fuat Tekin, SGK çalışanları ile birlikte Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret ederek bir buket çiçek takdim etti. Gerçekleşen ziyarette SGK İl Müdürü Tekin, SGK’nın çalışmaları ve hafta boyunca kutlanacak Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri hakkında Vali Kalkancı’ya bilgi verdi.

Sosyal Güvenlik Haftası etkinlikleri kapsamında, SGK İl Müdürü ve çalışanlarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Sosyal Güvenlik Haftasının tüm vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyor, sosyal güvenlik kavramının toplumun tüm kesimleri tarafından kavranıldığı ve sosyal güvenlik bilincinin oluştuğu bir hafta olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.