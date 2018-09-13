Adıyaman'da şiddetli fırtına çatıları uçurdu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şiddetli fırtına çatıları yerinden uçurdu. Fırtına nedeniyle uçan bir çatı araçların üzerine düşerek zarar verdi.

Olay, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Öğleden sonra etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 21 kilometre olan rüzgar fırtınaya dönüştü. Kahta Kaymakamlığı binasının karşısında bulunan 8 katlı binanın çatısı fırtınaya dayanamadı. Çatı fırtına ile birlikte caddenin karşısındaki kaymakamlık binasının bahçesine düştü. Çatı kaymakamlık bahçesinde bulunan araçların üzerine düştü. Büyük bir gürültü ile düşen çatı 7 aracın üzerine düştü. Araçlarda maddi hasar meydana geldi. Çatının düştüğü yerde kimsenin olmaması faciayı önledi.

Olay sonrasında itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu. Görgü tanıkları çatının büyük bir gürültü ile düştüğünü ve çok korktuklarını söyledi.