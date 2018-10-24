Adıyaman'da şiddetli yağış heyelana neden oldu

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelandan dolayı Sincik-Yarpuzlu karayolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgilere göre, Sincik-Yarpuzlu karayolunun 12. kilometresinde gece şiddetli yağıştan dolayı heyelan meydana geldi. Yolun bir kısmı çökerken bir kısmına ise düşen kaya parçalarından dolayı kapandı. Sabahın erken saatlerinde ilçeye bağlı Yarpuzlu, Eskiköy, Hüseyinli, Uğurlu, Karaköse, Şahinbeyleri köyleri ile Zeynalaslan Mahallesi'nden ilçe merkezine öğrenci ve işçi taşıyan servisler heyelan nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Olay yeri yakınlarında bulunan özel bir firmaya ait iş makinesinin kapanan yolda çalışma yapması sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.

Servis şoförlerinden Mahmut Ağar, kapanan yolun özel bir firmaya ait iş makinesi ile açılması sonucu yollarına devam ettiklerini belirtti.

Adıyaman Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Sincik ilçesinde metrekareye 24.2 kilogram yağış düştüğü öğrenildi.