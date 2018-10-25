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Adıyaman'da şiddetli yağmur etkisini sürdürüyor

Önceki gün meydana gelen sel felaketiyle mücadele eden Adıyaman’da şiddetli yağış etkisini sürdürüyor.

Önceki gün meydana gelen sel felaketiyle mücadele eden Adıyaman'da şiddetli yağış etkisini sürdürüyor.


Adıyaman'da önceki gece yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, gece boyu yağan yağmur kent merkezinde cadde ve sokakları gölete çevirdi. Atatürk Bulvarı'nda bazı noktalarda mazgalların yetersiz kalması nedeniyle göletler oluştu. Su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.


Çevreyolunda da şiddetli yağış nedeniyle benzer manzaralar oluştu. Gölete dönen birinci ve ikinci çevreyolu arasında kalan kısımda ekipler temizleme ve mazgal açma çalışmalarını sürdürdü.


Sabah yolun karşı tarafına geçmek isteyen vatandaşlar ve öğrenciler su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı. Belediyenin temizlik görevlileri, öğrencileri kucaklarına alarak yolun karşı tarafına geçirdi.

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