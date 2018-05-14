Adıyaman’da silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Besni ilçesi Sugözü köyü yolu üzerinde yaptıkları yol araması noktasına gelmeden araçtan inerek yol kenarına bir şeyler atıldığını gören ekipler, burada arama yaptı. Ö.A. isimli şahsın 1 adet ruhsatsız 7,65 tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör ve 5 adet fişek bulundu. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise 9 mm kuru sıkı tabanca ve tabancaya ait bir adet şarjör bulundu.

Diğer olay ise, jandarma ekipleri yaptıkları uygulamada H.K. ve S.K. isimli şahıslar uyuşturucu madde kullanırken yakaladı. Şahısların yapılan üst aramasında 4 paket yaklaşık 30 gram ağırlığında kubar esrar maddesi ele geçirildi. Yine aynı uygulamada F.B. isimli şahıs uyuşturucu madde kullanırken üzerinde 2 pakette yaklaşık 20 gram ağırlığında kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.