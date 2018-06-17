Adıyaman’da silahlı kavga: 1 ölü

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Bayraktar Mahallesi’nde iki grup arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle birlikte kavgaya karışan kimliği belirsiz bir şahsın ateşlediği pompalı av tüfeğinden çıkan saçmalar Hacı Yusuf Yücel’e (21) isabet etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yücel, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı Yücel yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yücel’in cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri, olaya karışan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlattı.