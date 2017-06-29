Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bir büfeye giren ve alkollü oldukları öğrenilen N.Ç. ve M.A. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. N.Ç. adlı şahıs M.A adlı şahsı ayağından silahla vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri saldırının ardından kayıplara karışan N.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.