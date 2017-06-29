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29 Haziran 2017 23:49

Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

Adıyaman’da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Adıyaman’da silahlı kavga: 1 yaralı

29 Haziran 2017 23:49


Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bir büfeye giren ve alkollü oldukları öğrenilen N.Ç. ve M.A. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. N.Ç. adlı şahıs M.A adlı şahsı ayağından silahla vurdu.


Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.A ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri saldırının ardından kayıplara karışan N.Ç.’nin yakalanması için çalışma başlattı.




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