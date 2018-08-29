Adıyaman’da, silahlı kavga: 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Samsat İlçesine bağlı Uzuntepe Köyünde iki grup arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi ile şahıslar bir birine tabanca ile ateş etti. Yaşanan silahlı kavgada Tevfik G., (44) Mehmet G., (73) ve ismi öğrenilemeyen bir şahıs vücutlarına isabet eden mermiler sebebiyle yaralandı. Yaralılardan Tevfik G., ve Mehmet G., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı olan ve ismi öğrenilemeyen şahıs ise Samsat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Tevfik G’nin bacağına ve karın bölgesine isabet eden mermilerden dolayı ameliyata alındığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.