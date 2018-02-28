Adıyaman’da Sivil Savunma Günü etkinliği

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ ve AFAD çalışanları “28 Şubat Sivil Savunma Günü” ve “ 1-7 Mart Deprem Haftası” dolayısıyla Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette AFAD çalışanları, Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya bir buket çiçek takdim edip, hafta boyunca Adıyaman’da düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Hafta boyunca düzenlenen program çerçevesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü okullarda doğal afetlerde alınması gereken tedbirlerin teorik ve pratik uygulamaları gibi temel afet bilinci eğitimi vererek, çeşitli tatbikatlar gerçekleştirecek.

AFAD Personelinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dilen getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, meydana gelebilecek doğal afetlerde sivil savunmanın önemine değindi.