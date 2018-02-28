Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 12:18

Adıyaman’da Sivil Savunma Günü etkinliği

Afetlere hazırlık çalışmalarında farkındalık oluşturmak ve toplumda afet kültürü oluşturulması amacıyla ülkemizde her yıl AFAD koordinasyonunda kutlanan Sivil Savunma Günü bu yılda çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Adıyaman’da Sivil Savunma Günü etkinliği

28 Şubat 2018 12:18


İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ ve AFAD çalışanları “28 Şubat Sivil Savunma Günü” ve “ 1-7 Mart Deprem Haftası” dolayısıyla Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret etti.


Gerçekleşen ziyarette AFAD çalışanları, Vali Nurullah Naci Kalkancı’ya bir buket çiçek takdim edip, hafta boyunca Adıyaman’da düzenlenecek etkinlikler hakkında bilgi verdi.


Hafta boyunca düzenlenen program çerçevesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü okullarda doğal afetlerde alınması gereken tedbirlerin teorik ve pratik uygulamaları gibi temel afet bilinci eğitimi vererek, çeşitli tatbikatlar gerçekleştirecek.


AFAD Personelinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dilen getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeline çalışmalarında başarılar dileyerek, meydana gelebilecek doğal afetlerde sivil savunmanın önemine değindi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
12
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Pazar
    Sağnak Yağışlı
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç