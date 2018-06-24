Adıyaman’da siyasiler ve bürokratlar oyunu kullandı

Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Adıyaman’da siyasi parti ve bürokratlar oyunu kullandı.

Adıyaman’da 1459 sandıkta toplam 399 bin 281 seçmen sandık başına gidiyor. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde siyasiler ve bürokratlar oylarını kullandı.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, eşi Yasemin Kalkancı ile birlikte Mimar Sinan Mahallesinde bulunan Menderes İlkokulun 1236 nolu sandıkta oyunu kullandı.

Adıyaman’da vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde oyunu kullanabilmeleri için her türlü tedbirin alındığını dile getiren Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Adıyaman’da oy verme işlemleri huzur ve güven içerisinde devam ediyor. Oy verme işlemlerinin huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla ilimiz genelinde bin 253 polis ve bin 947 jandarma personeli olmak üzere toplam 3 bin 200 güvenlik görevlisi görevlendirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin ilimizde güven ortamı içerisinde, huzur ve hoşgörünün egemen olduğu bir atmosferde geçeceğine inanıyorum. Seçimin ülkemize, milletimize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve TBMM 27. Dönem Milletvekili Genel seçiminde oyuna Adıyaman’da kullandı.

Adıyaman merkez Cengiz Topel Ortaokulu 1300 nolu sandıkta eşi Leyla Aydın ile birlikte oyunu kullanan TBMM başkanvekili Ahmet Aydın, seçim görevlileri ve vatandaşlar ile tek tek tokalaştı.

Ahmet Aydın oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, “Sözünde, kararında millette olduğu bir gündeyiz. 24 Haziran tarihi bir gün, Türkiye Cumhuriyeti ilk defa bir makas değişikliğine gidiyor. İlk defa parlamenter hükümet modelinden Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçiş sağlayacak olan bir seçim yaşıyoruz. Tarihi en önemli seçimlerinden bir tanesini yapıyoruz. Parlamentoda güzel işler yaptı ama her 10 yılda bir milletin iradesinin darbelerle gasp edildiği, vesilelerle milletin iradesine ipotek konulduğunu bize biliyoruz. Bu parlamenter sistemde hükümetlerin ortalama ömrü 16 ayı geçmediğini biliyoruz. Koalisyon yılları Türkiye’nin kayıp yıllardır. Yasama, yürütme ve yargı ilişkisinin demokratik anlamda en net şekliyle ayrıldığı Cumhuriyet hükümet sistemidir. Yeni bir sistemin ülkemize, milletimize, hayırlar getirsin. Bu tarihi seçimlerde, milletimiz tarih yazacak” dedi.

Türkiye Petrolleri Ortaokulundaki 1082 nolu sandıkta kullanan AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Fırat ise konuşmasında, “Yaklaşık 1 aylık çalışmanın sonucunda sözü millete bıraktık. Bu seçimin memleketimize, milletimize, vatanımıza, ülkemize ve partimize hayırlar getirmesini diliyorum. Cenabı Allah oyunu kullanılan herkesten razı olsun. Oyunu kullanmak bir vatandaşlık görevidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde de millet seçimin ülkemizin geleceği istikbali için hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Cengiz Topel İlkokulu 1102 nolu sandıkta oyunu kullanan CHP 1. Sıra Milletvekili Adayı Abdurrahman Tutdere ise, “Türkiye’de çok önemli bir gün, Türkiye’deki tüm yurttaşlarımızın en demokratik haklarını kullanmak üzere sandık başına heyecanla geliyorlar. Seçimin Adıyaman’ımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bütün vatandaşlarımızın sandığa iradelerini özgür bir şekilde yansıtmalıdır. Önemli olan yurttaşlarımızın iradesinin demokratik bir şekilde sandığı yansımasıdır. Adıyaman’da sağlıklı sıhhatli ve sakin bir seçim geçiriyoruz. Vatandaşlarımızın yoğun bir ilgisi var” diye konuştu.

Gölbaşı ilçesi Gazi İlkokulu 1056 nolu sandıkta oyunu kullanan MHP 1. Sıra milletvekili Adayı Selim Çakır ise, “Bir ay boyunca milletvekilliğinde MHP’ye, Cumhurbaşkanlığında ise Recep Tayyip Erdoğan’a oy istedik. Bir ay boyunca çalışmalarımızı sürdürdük. Bize inanan, güvenen, destek veren seçmeniz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türkiye’deki varlığını inşallah bu seçimde arttıracağız. Milliyetçi Hareket Partisi ülkemizde ve Adıyaman’da farkını gösterecektir” şeklinde konuştu.

Türkiye Petrolleri Ortaokulundaki 1079 nolu sandıkta oyunu kullanan AK Parti 4. Sıra Milletvekili Adayı Yakup Taş ise, seçimin hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak, milletin iradesine güvendiklerini söyledi.