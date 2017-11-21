Adıyaman’da şofben patladı

1 Kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Cumhuriyet mahallesi 2. Çevre Yolu üzerindeki 338 nolu evde meydana geldi. Bir evin banyosunda bulunan şofben elektrik aksamında meydana gelen arızadan dolayı kısa devre yaptı. Kısa devre yapan şofbenin elektrik aksamı yangına neden oldu. Elektrikli şofben daha sonra patladı.

Polis, itfaiye ve acil sağlık ekiplerine bilgi verildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini önlerken, olay esnasında evde bulunan ve dumandan etkilenen Asiye K’ isimli kadına olay yerinde ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Sağlık ekipleri Asiye K’yi Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.