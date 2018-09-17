Adıyaman'da Stüdyo daireler denetlendi

Adıyaman'da polis ekipleri tarafından kent merkezinde faaliyet gösteren stüdyo dairelere yönelik denetim yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlere, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Yapılan denetimlerde apart evler tek tek kontrol edilerek evde bulunan kişilerin GBT sorgulamaları gerçekleştirildi. Polis ekipleri aynı zamanda apart evlerle alakalı olarak ilgili belge ve evrakları da kontrol etti. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam ettiği belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.