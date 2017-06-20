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20 Haziran 2017 14:51

Adıyaman’da tarihi eser operasyonu

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı ile ilgili 8 ayrı adrese operasyon düzenledi.

Adıyaman’da tarihi eser operasyonu

20 Haziran 2017 14:51


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı nedeniyle 3 şüpheliye ait 8 ayrı adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Mehmet T., Barış A., Abdurrahman K., göz altına alındı. Operasyonda 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermi, 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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