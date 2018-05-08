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08 Mayıs 2018 16:35

Adıyaman’da tarihi eser operasyonu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir ev ve iş yerlerinde eş zamanlı tarihi eser operasyonu gerçekleştirildi.

Adıyaman’da tarihi eser operasyonu

08 Mayıs 2018 16:35


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın D.’ye ait Alitaşı Mahallesi’ndeki iş yerine ve Mimar Sinan Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde bulunan ev ile atölyesine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyona Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de katıldı. Yapılan operasyonda Aydın D.’nin evi, iş yeri ve atölyesi didik didik arandı. Kömür sobasından çamaşır makinesi içerisine kadar yapılan geniş çaplı aramada herhangi bir tarihi eser ya da bir suç unsuruyla karşılaşılmadı. İhbar edilen Aydın D. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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