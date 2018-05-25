Adıyaman’da tiyatro oyununa yoğun ilgi

Adıyaman Üniversitesinde Fen Edebiyat Fakültesi Bilim ve Sanat Platformu Tiyatro Atölyesi tarafından gerçekleştirilen tiyatro oyunu yoğun ilgi gördü

Adıyaman Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen tiyatroya Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk, üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı. Senaryosunu Hacer Karadağ’ın yazdığı ’Güneşi Doğurmak’ adlı tiyatro oyununda bir anne ve kızının eğitim uğruna vermiş olduğu mücadele anlatılırken, senaryosunu İbrahim Daşkın’ın yazdığı ’Bi-Vefadan Nedamete’ adlı oyunda ise bir ailenin vefasız çocuklarından dolayı duyduğu üzüntü ve pişmanlık anlatıldı. Büyük beğeni toplayan oyunun sonunda Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Tuğluk, öğrencilerine göstermiş oldukları üstün başarıdan dolayı teşekkür etti. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü ise iki oyunun da senaryo açısından oldukça manidar olduğunu belirterek, "Kız çocuklarının okuma hakkı yaşama hakkı gibidir. Hala bunun tartışmasını yapmak bile nahoş bir durumdur. Anne, babaya saygı Allah’a saygıdır. Bunu da unutmamak gerekiyor. Anne babanıza hürmet edin, onları sevgiyle kucaklayın” diye konuştu.

Etkinlik sonunda Rektör Prof. Dr. Gönüllü tarafından Yönetmen Alime Avcı, Senaristler İbrahim Daşkın ve Hacer Karadağ’a, üniversite merkez külliyesi içerisinde adlarına dikilmiş fidan sertifikaları ile tüm oyunculara da teşekkür belgesi verildi.

Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilim ve Sanat Platformunun çalışmalarına devam edip önümüzdeki dönem de benzer etkinlikler düzenleyeceği bildirildi.