Adıyaman’da Trafik Haftası kutlamaları başladı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Karayolları Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası çerçevesinde Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde kutlandı.

Düzenlenen programa Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanvekili Muhittin Büyük, Vali Yardımcısı Adem Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, bazı kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından ortak düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okumasıyla başladı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından hız limitlerine uyulması, emniyet kemeri takılması, araç kullanırken telefonla konuşulmaması ve alkollü araç kullanılmaması gibi konularda önemli uyarılarda bulunulurken bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Metin Alper, “11 yıldır ülkemizde Avrupa Birliği normlarına uygun bir trafik düzeni ve trafik güvenliği sağlanması için çalışmalar aralıksız devam ediyor, bunun da neticelerini alıyoruz. Ancak alınan bütün önlemlere rağmen maalesef trafikte can kayıplarının, yaralanmaların ve kazaların önüne geçilemiyor. Adıyaman özeline baktığımızda ise 2016 ve 2017 yılına göre kaza oranında yüzde 7’lik bir azalma olduğunu müşahede ettik. Önceki yıllarda bin 100’e yakın yaralı sayısı varken bu sayı bin 10’a, düştü. 12 olan ölümlü kaza sayısı 10’a düştü. İlimiz genelindeki kazalar incelendiğinde önemli bir bölümünü yaya ve sürücü kusurlarından kaynaklandığı görülmektedir” dedi.

Adıyaman’da trafik bilincini artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak maksadıyla Jandarma trafik ekiplerinin 24 saat esasına göre görev yaptığını ifade eden İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ise, “ Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen trafik kazaları incelendiğinde, kazaların en çok sürücü hatalarından meydana geldiğini görüyoruz. Trafik Haftasını kutladığımız bu günde, tüm sürücülere şu çağrıyı yapıyorum ‘Lütfen emniyet kemerimizi takalım, araç kullanırken cep telefonu ile konuşmayalım, alkollü vaziyette direksiyon başına geçmeyelim ve hız limitlerine riayet ederek, trafik kurallarına harfiyen uyalım” şeklinde konuştu.

Dikkatsizlik, kural tanımazlık ve eğitimsizliğin çok ciddi kazalara neden olduğunu belirten Vali Nurullah Naci Kalkancı ise konuşmasında, “Trafik insanların seyahat etmek amacıyla yola çıktıkları anda gündeme gelen bir terimdir. İnsanların medeniyete geçişinin ilk adımlarından bir tanesi ateşten sonra tekerleğin icat edilmesidir. Tekerlek bulunduktan sonra insanların hayatı hızla değişmiştir. Bugün trafik araçlarını icat ederek insanların istifadesine sunan bir ülkede mesela İngiltere’de trafik yaya odaklıdır, araç odaklı değildir. Trafik kültür, medeniyet ve insanlıktır. Trafik aynı zamanda insan haklarıdır. Trafik karşınızdakinin hakkına hukukuna riayet etmektir. Medeni ülkelerde yaya yola adımını attığı anda trafik durur, yaya karşıya geçtikten sonra trafik hareketlenir. Bu vesile ile bütün vatandaşlarımızı trafik kurallarına uyulması konusunda daha duyarlı olmaya ve karşılıklı saygı çerçevesinde belirlenmiş kurallara riayet etmeye davet ediyor, Karayolları Trafik Güvenliği Haftası nedeniyle, tüm vatandaşlarımızın bu gününü kutluyor, bütün hemşerilerime sağlıklı ve kazasız günler diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Şehit Engin Tilbaç Anaokulu öğrencileri tarafından Trafik Haftası dolayısıyla trafik konulu bir piyes sunuldu. Ardından Trafik Haftası dolayısıyla ilk ve ortaöğretim kurumları arasında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrencilere Vali Nurullah Naci Kalkancı tarafından bisiklet hediye edilirken, dereceye giren diğer öğrencilere de protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi. Törende ayrıca, yıl içerisinde karayolu trafiğinde kurallara uyarak örnek sürücülük davranışından dolayı yılın sürücüsü seçilen Hüseyin Doğan Kiy plaket ve çeyrek altınla ödüllendirildi.

Türkiye Petrolleri Kültür Merkezinde düzenlenen program Trafik Haftası kutlama etkinliklerine katkı ve destek sağlayan özel işletme sahiplerine teşekkür belgelerinin verilmesiyle sona erdi.