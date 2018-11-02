Adıyaman'da trafik kazası: 1 yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 2. Çevre Yolu üzeri Fevzi Çakmak Ortaokulu yakınlarında Zeynal Abidin Özdiler idaresindeki 38 GE 779 plakalı otomobil ile Murat Eren idaresindeki 23 LL 522 plakalı otomobil çarpıştı. İki otomobilin çarpışması sonucu Murat Eren'in kullandığı otomobilde bulunan Mahmut Yener yaralandı. Ayağından hafif şekilde yaralanan Mahmut Yener, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerin ardından iki otomobil çekici ile yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.