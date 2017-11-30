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30 Kasım 2017 11:59

Adıyaman’da trafik kazası: 5 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Adıyaman’da trafik kazası: 5 yaralı

30 Kasım 2017 11:59


Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüleri öğrenilemeyen 2 otomobil Kahta-Diyarbakır karayolu Karakuş Tümülüsü civarında çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Ülfet Bozan (27), Yusuf Bozan (27), Sultan Alan (47), Gazal Alan (40) ve 3 yaşındaki E.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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