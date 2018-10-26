Adıyaman'da trafik uygulamaları devam ediyor

Trafik polisleri yeni çıkan kanun ile trafik para cezalarında artış olduğunu da söylediler.

Trafik polis ekipleri tarafından 2. Çevre Yolu üzerinde araç sürücülerine denetim yapıldı. Ekipler, uygulamada emniyet kemeri kullanan araç sürücülerine duyarlılıkları ve kurallara riayet etmeleri nedeniyle teşekkür ederken, emniyet kemeri kullanmayan şoförler ise uyarıldı.

Uygulamaların aralıksız bir şekilde devam edeceğini belirten trafik polisleri, resmi gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Kanunda değişiklik yapılması ile trafik ceza ücretlerinde artış olduğunu belirttiler.

Resmi gazetede yayımlanan kanun ile yaya geçitlerinde yayaya ilk geçiş hakkı vermeme 488 TL, muayenesiz aracın ilk yakalanmasına 235 TL, ikinci defa yakalanmasına 488 TL, hurdaya ayrılan aracın trafiğe çıkartılması 2 bin 18 TL, yetkisiz halde çakar ve siren takmaya bin TL, araç sahibi değilse de araç sahibine de bin TL para cezasının kesileceği belirtildi.

Aynı zamanda makas atmaya bin TL, drift atana 5 bin 10 TL ve 2 ay ehliyetine el konulacağı 5 yıl içerisinde aynı hatanın tekrarlanması ile ehliyetinin iptal olacağı öğrenildi. Ters yön kullanan sürücüye bin TL, yetkililerin dur ikazına uymamaya 235 TL, kırmızı ışıkta geçene 235 TL ve bir yılda 3 defa aynı hatayı yapan sürücünün 1 ay sürekle ehliyetine el konulmasına, izinsiz yolcu taşımaya 58 bin 10 TL, güzergah dışı yolcu taşımaya bin TL, hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 aşana 235, yüzde 30 ile yüzde 50 aşana 488, yüzde 50'den fazla aşana ise bin TL para cezası uygulanacak. Abartı egzoz bulunan araçlara bin TL para cezasının kesileceği aracın normal hale getirilene kadar trafikten men edilecek. Direksiyon başında cep telefonu kullanan sürücüye 235 TL, kemer takmayan sürücüye ise 108 YL para cezası kesilecek.