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31 Temmuz 2018 12:04

Adıyaman’da traktör devrildi: 1 Yaralı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adıyaman’da traktör devrildi: 1 Yaralı

31 Temmuz 2018 12:04


Edinilen bilgilere göre, Tayyip Figen idaresindeki 02 AJ 122 plakalı traktör, merkeze bağlı Kızılcapınar Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada traktör sürücüsü Tayyip Figen yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Öte yandan şarampole yuvarlanan traktör olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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