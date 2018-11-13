Adıyaman'da traktör devrildi: 2 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 FC 076 plakalı traktör Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktör ters dönerken traktör içerisinde bulunan Tuncay Büyükpolat ile Baran Cihan Tunç yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.