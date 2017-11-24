Adıyaman’da tütün eyleminde çıkan olaylarda 96 kişi gözaltına alındı

Adıyaman’da sabah saatlerinde başlayan tütün ile gösteriler kontrol altına alındı. Polisin ikazlarına rağmen provokatörlerin ortalığı karıştırdığı Adıyaman’da gergin bir gün yaşandı. Saatler boyu süren olaylara polis ve jandarma ekipleri müdahale etti. TOMA ve zırhlı araçların yanı sıra çevre illerden takviye güvenlik güçlerinin geldiği Adıyaman’da emniyetten alınan bilgiye göre 96 kişi gözaltına alındı. Olaylarda 2’si polis olmak üzere 10’un üzerinde kişinin yaralandığı öğrenildi.

Adıyaman Valiliği yaşanan olaylarla ilgili yazılı açıklama yaparak, gerçek tütün üreticilerinin provokotif gruba destek vermediği açıklandı.

Valilik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz merkezde gerçekleşen tütün eylemi ile ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yapılan bu eylemin, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında, Valilikten izin alınmadan yapıldığı, bu eylemin durdurulması noktasında güvenlik güçlerinin bütün ikazlarına rağmen, bazı provokatörlerin eylemi kendi amaçları doğrultusunda provoke etti. Kentin ana yollarını trafiğe kapatarak, aynı zamanda kentin değişik noktalarında birleşerek, belirli gruplar halinde yasadışı sloganlar atıp Valiliğe yürümeye çalıştıkları görülmüştür. Güvenlik güçlerinin yasadışı olan bu yürüyüşü sonlandırmaları için bütün iyi niyetli uyarı ve ikazlarına rağmen, kalabalık kitle içerisinde bulunan yüzleri maskeli bazı provokatörlerin güvenlik güçlerine gaz bombası ve taşlarla saldırmaları üzerine bazı güvenlik güçleri yaralanmış, göstericilerin saldırgan tavırlarını sürdürmeleri üzerine müdahale edilmiştir.

Güvenlik güçlerimiz, sağduyulu davranarak olayları büyümeden kontrol altına almıştır.

Bu eylemde, yasal bir zemini olmayan tütün ekimi ve ticaretini üretici lehine düzenleyen kanun tasarısını bahane ederek, huzur ve hoşgörü kenti olan ilimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan provokatörlere destek vermeyen gerçek tütün üreticileri ile Adıyamanlı hemşehrilerimize gösterdikleri sağduyudan dolayı teşekkürü bir borç biliyoruz”.