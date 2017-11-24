Adıyaman’da tütün eyleminde provokasyon

Çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülen torba yasada tütün ile maddenin geçmesinin ardından Adıyaman’da eylem düzenlendi. Adıyaman Tütüncüler Pazarından Valiliğe yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Adıyaman’da çevre illerden çevik kuvvet polisleri ve TOMA’lar geldi. Polis ekiplerine jandarma ekipleri destek verdi. Valiliğe yürümek isteyen grubun içerisinden bazı provokatörler polis aracına taş ve sert cisimler attı. TOMA’lar gurubun dağılması konusundaki uyarısının ardından su ve biber gazıyla müdahale etti. Olaylarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Olaylarda işyerlerinin camları kırıldı.