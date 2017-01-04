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04 Ocak 2017 17:01

Adıyaman’da ücretsiz yamaç paraşütü kursu verilecek

Adıyaman’da ücretsiz yamaç paraşütü kursu verilecek

04 Ocak 2017 17:01

Tut Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından Adıyaman’da ücretsiz yamaç paraşütü kursu verilecek.
Tut Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Niyazi Turan, ilk kursun 15 Ocak 25 Şubat tarihleri arasında verileceğini ve kursun devamının geleceğini kaydetti.
Kursa katılacak kişilerin ekipmanlarının Tut Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından karşılanacağını dile getiren Niyazi Turan, “Kursumuz tamamen ücretsizdir. Ancak lisanslı uçuş belgesi almak isteyenler için belge bedeli ile ilgili bizden bilgi alabilirler. Kurs boyunca ekipmanlar kulübümüz tarafından karşılanacaktır” dedi.



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