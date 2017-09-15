Adıyaman’da uygulamalı mühendislik eğitimi

dönem öğrencilerine iş disiplini, iş sağlığı ve güvenliği konuların yer aldığı bir günlük “İşbaşı Öncesi İş Yerine Uyum” programı düzenlendi.

Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin son sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ve mezun olabilmeleri için gerekli şartlar arasında yer alan Uygulamalı Mühendislik Eğitimi (UME) kapsamında programa Çevre Mühendisliği Bölümünden 3, Gıda Mühendisliği Bölümünden 2, İnşaat Mühendisliği Bölümünden 13 ve Metalurji ve Malzeme Bölümünden 1 öğrenci olmak üzere toplam 19 öğrenci UME öğrencisi olarak katılarak program sonunda Türkiye’nin değişik şehirlerindeki firmalarda çalışmak üzere iş yerlerine uğurlandı.

Bir dönem boyunca iş yerlerinde çalıştıktan sonra başarılı olmaları halinde ise mühendis olarak Adıyaman Üniversitesinden mezun olacaklar.

İşbaşı öncesi iş yerine uyum programının açılışına Adıyaman Üniversitesi Rektörü ve Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İsmail Bozkurt ve Yrd. Doç. Dr. Miraç Uçkun, Uygulamalı Mühendislik Eğitimi kapsamında UME öğrencisi bulunan İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Osman Günaydın, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Şükrü Kurt, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kamil Varınca ile ilgili Bölümlerin öğretim üyeleri ve UME öğrencileri katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Rektör Gönüllü, “Biz Uygulamalı Mühendislik Eğitimi programını çok az sayıdaki ilk uygulayıcı üniversitelerden biri olarak büyük bir projeye imza atmış olduk. Bu yıl 3. yılımız ve 4. dönem öğrencilerimizi iş yerlerine uğurluyoruz. Uygulamanın faydalı olduğunu gören Yükseköğretim Kurulu da tüm üniversitelerin mühendislik fakültelerine UME’yi tavsiye etti. İnanıyorum ki ilerleyen yıllarda diğer üniversiteler de bu eğitim programına geçecekler. Öğrencilerimize doğru olun, dürüst olun, çalışkan olun, uyumlu olun, pozitif düşünün, mühendis gibi düşünün, sorun çıkaran değil çözüm üreten kişi olun. Alçakgönüllü bir şekilde gelişime açık bireyler olun. Ben tüm öğrencilerimize hayat boyu başarılar diliyorum. İnşallah mesleğinizde zirveyi yakalayanlardan ve işini hakkıyla yapanlardan olursunuz" dedi.

Yapılan açılışın ardından öğrenciler gün boyunca işbaşı öncesi iş yerine uyum eğitimine katıldılar. Eğitimin ardından UME öğrencisi mühendis adayları iş yerlerine uğurlandı.