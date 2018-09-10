Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.D., isimli şahsın ikametine operasyon düzenendi. Yapılan operasyonda ev içerisinde 33 gram ecstasy hap reçinesi, 1 adet pompalı av tüfeği, 6 adet tüfeğe ait fişek ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken konuyla alakalı olarak M.D., isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.