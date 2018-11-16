Adıyaman'da uyuşturucu partilerine polis baskını

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde polis, iki ayrı ikamette uyuşturucu partisi yapan şahıslara yönelik operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde bulunan iki ayrı ikamette uyuşturucu kullanıldığı bilgisini alan Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri, harekete geçerek belirtilen adrese geldi. İkametlere operasyon düzenleyen polis ekiplerince ikamet içerisinde yapılan aramalarda 251 gram esrar maddesi, 7 kök Hint keneviri, 5 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, konuyla alakalı A.T., E.D., E.Ö., F.K., S.A., M.D., T.D. ve A.E. isimli 8 şahıs gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada mahkemeye çıkarılan 8 şahıstan M.D., T.D., F.K. ve A.E. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan, Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bir ikamete girerek hırsızlık yapan S.K. isimli şahıs Asayiş Şube Büro Amirliği polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şırnak ve Zonguldak'ta kendisini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık olaylarına karışan P.Ç. ile P.K. isimli her iki şahıs da Asayiş Şube Büro Amirliği polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Gölbaşı ilçe merkezinde yakalandı. Sahte polisler gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.