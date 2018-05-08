Adıyaman’da Vakıflar Haftası etkinliklerle kutlandı

Vakıflar Haftası kutlama programı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapılan tarihi Keleş Konağında gerçekleştirildi. Buradaki programa Vali Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanvekili Muhittin Büyük, Vali Yardımcısı Ayhan Akpay, Vakıflar Bölge Müdürü Mehmet Ali Palalı, Siyasi Parti Başkanları ve bazı kurum amirleri katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşının okunması ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan kutlama programında ‘Vakıf Kuran Kadınlar’ ve bugüne kadar vakıfların insanlık alemine yaptığı hizmetleri içeren bir slayt gösterisi yapıldı.

Vakıf kültürünün hayatımızda önemli bir yeri olduğunu kaydeden Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Vakıf İslam medeniyetinin bir ürünüdür. Vakıflar, bütün eşrefi mahlûkat için kurulmuş sosyal kurumlardır. Bizim kültürümüz sadece İslam camiasını değil, Müslüman olmayanları da korumaya dönük, karıncadan söğüt ağacına kadar her şeyi yaşatmaya yönelik bir medeniyet ve kültür anlayışıdır. Bu kapsamda, bunun en iyi örneklerini Selçuklu ve Osmanlı döneminde görüyoruz. Osmanlı ve Selçuklu medeniyeti sadece İslam dünyasına değil, insanlık aleminede nizam vermiştir. Açe’den İrlanda’ya kadar ihtiyacı olan yardım isteyen herkese gücünden fazlasını göndermiş ve yardımcı olmuştur.

Osmanlı medeniyetinde güvercinler beslensin diye vakıf kurulmuştur. Yolda kalanlar konaklansın diye kervansaraylar yapılmıştır. Hayvanlar barınsın diye hanlar yapılmıştır. Temizlik İmandandır, insanlar temiz olsun diye hamamlar yapılmıştır. İşte biz böyle bir medeniyet ve kültürün mirasçılarıyız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Çarşı Camii kamulaştırma alanında bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce kamulaştırılan 445 ada ve 21 nolu parseldeki dükkan sahibi Mehmet Yaşar Delibaş’a tablo verdi.

Vali Kalkancı ayrıca, Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde 20. hizmet yılını dolduran işitme engelli personel Osman Çelik’e plaket ve çeşitli hediyeler verdi.