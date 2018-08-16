Adıyaman’da yürütülen terör operasyonunda 4 askerin şehit düştüğünü ve 6 askerin yaralandığını duyan Adıyamanlı vatandaşlar kan vermek için hastaneye akın etti. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerin kan ihtiyacı olduğunun sosyal medyada yer alması üzerine vatandaşlar kan vermek için sıraya girdi.

Hastane acil girişinde biriken vatandaşlar kan vermek için bekledi. Vatandaşlar yaralı askerlerin kan ihtiyacının karşılanması için sıra beklerken, hüzün hakimdi.

Yetkililer kan ihtiyacının karşılandığını ve kana ihtiyaç olmadığını söylemelerine rağmen vatandaşlar beklemeye devam etti.

Vatandaşlar, Adıyaman’da ki insanların vatanını, devletini ve milletini seven bir kişiler olduğunu ve Adıyaman’ın bu tür terör olaylarıyla anılmasını istemediklerini söyledi.